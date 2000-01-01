11 палестинцев перебежали из Газы в ISIS на Синае

В течение прошедших выходных 11 джихадистов из сектора Газа присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство" и присоединились к ее египетскому отростку – "Вилайят Синай". Об этом пишет издание Breitbart со ссылкой на свои источники.
Всем 11 перебежчикам удалось благополучно перебраться на Синайский полуостров по контрабандистским туннелям, связывающим его с палестинским анклавом, и вступить в ряды ISIS на Синае.
Согласно данным источника Breitbart, все сбежавшие провели в тюрьмах ХАМАСа от 6 до 9 месяцев, но на прошлой неделе вышли на свободу.
"Наши братья провели 4 дня вне тюрьмы, прежде чем отправиться в ряды моджахедов Синая", - цитирует издание представителя "Вилайят Синай".
Случившееся непременно станет пятном на репутации ХАМАСа, который взял на себя обязательство не сводить глаз с границы с Синаем в обмен на египетское топливо, благодаря которому удалось разрешить энергетический кризис в Газе. В рамках договоренностей с Каиром ХАМАС расположил на границе 400 боевиков, что, очевидно, не помешало джихадистам.
Стоит отметить, что это уже не первый такой случай. Как уже сообщалось, на прошлой неделе ряды "Вилайят Синай" пополнили 5 членов ХАМАСа.