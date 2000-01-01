01.07 18:57 MIGnews.com

ХАМАС реорганизует бригады "Аль-Кассам" из-за Либермана

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Военизированное крыло ХАМАСа, бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам", начало передислокацию и реорганизацию террористической инфраструктуры группировки, сообщил изданию Breitbart источник в ХАМАСе.Согласно данным, предоставленным изданию, поскольку организация террористических подразделений не предусмотрена иерархией, боевиков ХАМАСа начали реорганизовывать в структуру, близкую к военному полку.В связи с этим подразделения ХАМАСа были расформированы в пяти районах палестинского анклава: на севере, в центре, в Хан-Юнисе, городе Газа и Рафиахе. Из пяти групп боевиков будут сформированы два крупных полка: один будет отвечать за север сектора Газа, одноименный горд и часть центрального района, а во второй войдут джихадисты, ранее контролировавшие юг Газы и остаток центра.Командовать вторым полком поручат брату главы политбюро ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара, Мухаммаду Синвару, который считался очень высокостоящей фигурой в бригадах "Аль-Кассам". Оперативным командиром и ответственным за операции ХАМАСа в любой конфронтации с Израилем станет другой высокопоставленный боевик "бригад" Раед Саад.Структурные перемены являются частью новой тактики, которую ХАМАС принял после последней войны с Израилем.В то же время источник Breitbart утверждает, что, несмотря на это, ХАМАС все равно не собирается начинать новую войну и больше сконцентрирован на реконструкции Газы. В связи с этим руководство группировки маневрирует между Катаром и Египтом, что на фоне противостояния двух арабских государств является довольно сложной задачей."В свете присутствия в оккупационном министерстве обороны такого экстремиста, как Либерман, ХАМАС готовится к любому сценарию", - добавил источник, отметив, что ХАМАСу еще есть, чем "удивить израильтян".