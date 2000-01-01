Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ХАМАС реорганизует бригады `Аль-Кассам` из-за Либермана 01.07 18:57   MIGnews.com

ХАМАС реорганизует бригады "Аль-Кассам" из-за Либермана

Военизированное крыло ХАМАСа, бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам", начало передислокацию и реорганизацию террористической инфраструктуры группировки, сообщил изданию Breitbart источник в ХАМАСе.

Согласно данным, предоставленным изданию, поскольку организация террористических подразделений не предусмотрена иерархией, боевиков ХАМАСа начали реорганизовывать в структуру, близкую к военному полку.

В связи с этим подразделения ХАМАСа были расформированы в пяти районах палестинского анклава: на севере, в центре, в Хан-Юнисе, городе Газа и Рафиахе. Из пяти групп боевиков будут сформированы два крупных полка: один будет отвечать за север сектора Газа, одноименный горд и часть центрального района, а во второй войдут джихадисты, ранее контролировавшие юг Газы и остаток центра.

Командовать вторым полком поручат брату главы политбюро ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара, Мухаммаду Синвару, который считался очень высокостоящей фигурой в бригадах "Аль-Кассам". Оперативным командиром и ответственным за операции ХАМАСа в любой конфронтации с Израилем станет другой высокопоставленный боевик "бригад" Раед Саад.

Структурные перемены являются частью новой тактики, которую ХАМАС принял после последней войны с Израилем.

В то же время источник Breitbart утверждает, что, несмотря на это, ХАМАС все равно не собирается начинать новую войну и больше сконцентрирован на реконструкции Газы. В связи с этим руководство группировки маневрирует между Катаром и Египтом, что на фоне противостояния двух арабских государств является довольно сложной задачей.

"В свете присутствия в оккупационном министерстве обороны такого экстремиста, как Либерман, ХАМАС готовится к любому сценарию", - добавил источник, отметив, что ХАМАСу еще есть, чем "удивить израильтян".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:16
Ципи Ливни в ЮНЕСКО: Не превращайтесь в политическую арену
17:29
Бецелем: Израиль - оккупация вместо борьбы с антисемитизмом
16:59
Квентин Тарантино обручился с израильтянкой
16:13
11 палестинцев перебежали из Газы в ISIS на Синае
15:43
Арестован палестинец, готовивший теракты в Ливане
15:06
ЦАХАЛ совершенствует беспилотник Skylark
14:52
Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи
14:05
Эрель Марголит знает о подлодках и Биби больше, чем полиция
13:44
Сирия: США пытаются оправдать агрессию против нас
13:08
Солист Radiohead отменил бронирование в отеле Дан Тель-Авив
12:41
Израиль: полицейский помог солдат-насильникам
12:04
В Хайфе пришвартовался гигантский американский авианосец
11:38
ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны
11:03
Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus