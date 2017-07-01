Взрыв "шального" снаряда на Голанах

Вечером в субботу, 1 июля, на израильской стороне Голанских высот разорвался минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛе отметили, что взрыв произошел на открытой местности, поэтому пострадавших или разрушений не последовало.
"В незаселенной местности на севере Голанских высот разорвался cнаряд, выпущенный из Сирии. Пострадавших нет", - гласит опубликованное заявление израильских военных.
Moments ago, an errant projectile from internal fighting in Syria hit an open area in the Northern Golan Heights. No injuries reported.