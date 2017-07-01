01.07 20:55 MIGnews.com

Взрыв "шального" снаряда на Голанах

Moments ago, an errant projectile from internal fighting in Syria hit an open area in the Northern Golan Heights. No injuries reported. — IDF (@IDFSpokesperson) July 1, 2017

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Вечером в субботу, 1 июля, на израильской стороне Голанских высот разорвался минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛе отметили, что взрыв произошел на открытой местности, поэтому пострадавших или разрушений не последовало."В незаселенной местности на севере Голанских высот разорвался cнаряд, выпущенный из Сирии. Пострадавших нет", - гласит опубликованное заявление израильских военных.В ЦАХАЛе считают, что удар является ненамеренным и стал результатом внутренних боев сирийских мятежников с силами президента Башара Асада.Разорвавшийся снаряд стал 17-ым за прошедшую неделю.