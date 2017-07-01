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Взрыв `шального` снаряда на Голанах | Фото: Israel Defense Forces/Flickr01.07 20:55   MIGnews.com

Взрыв "шального" снаряда на Голанах

Вечером в субботу, 1 июля, на израильской стороне Голанских высот разорвался минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛе отметили, что взрыв произошел на открытой местности, поэтому пострадавших или разрушений не последовало.

"В незаселенной местности на севере Голанских высот разорвался cнаряд, выпущенный из Сирии. Пострадавших нет", - гласит опубликованное заявление израильских военных.




В ЦАХАЛе считают, что удар является ненамеренным и стал результатом внутренних боев сирийских мятежников с силами президента Башара Асада.

Разорвавшийся снаряд стал 17-ым за прошедшую неделю.
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