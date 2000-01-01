Второй снаряд взорвался на Голанах

Вскоре после первого минометного снаряда, запущенного из Сирии, взрыв которого раздался этим вечером на Голанских высотах. Как пишет Ynet, второй снаряд упал между сирийской Кунейтрой и израильской Долиной плача (Эмек ха-Баха).
Отмечается, что оба снаряда разорвались на незаселенной территории между границами двух государств, в связи с чем ни пострадавших, ни разрушений не было.
В Армии обороны Израиля считают случившееся случайностью, произошедшей в результате противостояния сил в соседней Сирии. На место падения снарядов был отправлен отряд ЦАХАЛа с целью поиска обломков и возможно неразорвавшихся снарядов.