01.07 21:26 MIGnews.com

Второй снаряд взорвался на Голанах

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Вскоре после первого минометного снаряда, запущенного из Сирии, взрыв которого раздался этим вечером на Голанских высотах. Как пишет Ynet, второй снаряд упал между сирийской Кунейтрой и израильской Долиной плача (Эмек ха-Баха).Отмечается, что оба снаряда разорвались на незаселенной территории между границами двух государств, в связи с чем ни пострадавших, ни разрушений не было.В Армии обороны Израиля считают случившееся случайностью, произошедшей в результате противостояния сил в соседней Сирии. На место падения снарядов был отправлен отряд ЦАХАЛа с целью поиска обломков и возможно неразорвавшихся снарядов.