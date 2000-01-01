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Второй снаряд взорвался на Голанах | Фото: Israel Defense Forces/Flickr01.07 21:26   MIGnews.com

Второй снаряд взорвался на Голанах

Вскоре после первого минометного снаряда, запущенного из Сирии, взрыв которого раздался этим вечером на Голанских высотах. Как пишет Ynet, второй снаряд упал между сирийской Кунейтрой и израильской Долиной плача (Эмек ха-Баха).

Отмечается, что оба снаряда разорвались на незаселенной территории между границами двух государств, в связи с чем ни пострадавших, ни разрушений не было.

В Армии обороны Израиля считают случившееся случайностью, произошедшей в результате противостояния сил в соседней Сирии. На место падения снарядов был отправлен отряд ЦАХАЛа с целью поиска обломков и возможно неразорвавшихся снарядов.
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