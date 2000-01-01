01.07 10:08 MIGnews.com

Израиль построит трубу для отбросов из Газы

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В связи с жестким кризисом по поставкам электричества в Газу продолжается сброс канализационных отходов из палестинского анклава на израильскую территорию.В связи с этим управление водных ресурсов Израиля отдало распоряжение властям Сдерота региональному совету Шаар Ха-Негев о необходимости строительства канализационной трубы для приема отбросов из Бейт Лахья и Бейт Ханун.На настоящий момент канализационные отходы Газы сбрасываются в Нахаль Ханаун и затем сливаются в пески близ Нетив Ха-Асара.Новая канализационная труба будет построена от КПП Эрез к очистительным сооружениям Сдерота и Шаар Ха-Негев.