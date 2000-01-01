01.08 14:39 MIGnews.com

Из аль-Аксы похитили важные документы Вакфа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Хассан Хатер, глава Международного Центра аль-Кудс заявил, что после теракта 14 июля, в результате которого были убиты два израильских полицейских власти Израиля намеренно закрыли доступ к мечети аль-Акса.По версии Хатера, в аль-Аксу никого не пускали трое суток. Это время было использовано ради того, “чтобы похитить важнейшие документы, доказывающие права собственности Вакфа на аль-Аксу”, а также “другие секретные документы, относящиеся к мечети и религиозным строениям”.По словам Хатера, в указанных документах закреплены права примерно на 90% недвижимости в рамках Старого Города Иерусалима.