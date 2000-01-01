Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Из аль-Аксы похитили важные документы Вакфа 01.08 14:39   MIGnews.com

Из аль-Аксы похитили важные документы Вакфа

Хассан Хатер, глава Международного Центра аль-Кудс заявил, что после теракта 14 июля, в результате которого были убиты два израильских полицейских власти Израиля намеренно закрыли доступ к мечети аль-Акса.

По версии Хатера, в аль-Аксу никого не пускали трое суток. Это время было использовано ради того, “чтобы похитить важнейшие документы, доказывающие права собственности Вакфа на аль-Аксу”, а также “другие секретные документы, относящиеся к мечети и религиозным строениям”.

По словам Хатера, в указанных документах закреплены права примерно на 90% недвижимости в рамках Старого Города Иерусалима.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:39
В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA
15:03
Россия - один из приоритетных партнеров
14:01
Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль  
13:54
Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии
13:16
Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея  
13:01
Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы  
12:12
США заявили об "необычной активности" подлодок КНДР
11:56
Адвокат Азарии извинился перед Айзенкотом
11:41
Таксист госпитализирован после драки в аэропорту Бен-Гурион
11:10
Единственный завод переработки пластиковых бутылок закроют
10:23
Число евреев, посещающих Храмовую Гору увеличилось на 15%
09:57
В Европе перестают признавать израильские водительские права
08:52
На “Намер” установили башню и автоматическую пушку  
08:31
Торговля бинарными опционами - пятно на репутации Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus