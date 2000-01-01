Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Иордания: еврейские экстремисты штурмуют Аль-Аксу | Фото: Thinkstock01.08 19:36   MIGnews.com

Иордания: еврейские экстремисты штурмуют Аль-Аксу

Министр иностранных дел Иордании А. Сафади осудил посещение Храмовой горы евреями во вторник, 1 июля.

"Число экстремистов, которые штурмовали мечеть аль-Аксу сегодня, составляет рекордное число с начала израильской оккупации в 1967 году", - заявил иорданский министр.

Сафади также отметил, что визит евреев на самое священное место в иудаизме может вызвать новую волну насилия и беспорядков.

Отметим, примерно 1300 евреев поднялись на Храмовую гору 1 августа, чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Взрыв в мечети Афганистана, десятки погибших
18:58
СМИ: Турция и Катар проводят совместные военные учения
18:47
Мадонна оплакала разрушение храмов в своем Instagram
17:57
Польша обвинила СССР в сговоре с нацистской Германией
17:36
Рекордное число евреев посетило Храмовую гору
16:43
Храмовая гора: евреи подрались с мусульманином
15:39
В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA
15:03
Россия - один из приоритетных партнеров
14:39
Из аль-Аксы похитили важные документы Вакфа
14:01
Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль  
13:54
Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии
13:16
Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея  
13:01
Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы  
12:12
США заявили об "необычной активности" подлодок КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus