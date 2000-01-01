01.08 19:36 MIGnews.com

Иордания: еврейские экстремисты штурмуют Аль-Аксу

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Министр иностранных дел Иордании А. Сафади осудил посещение Храмовой горы евреями во вторник, 1 июля."Число экстремистов, которые штурмовали мечеть аль-Аксу сегодня, составляет рекордное число с начала израильской оккупации в 1967 году", - заявил иорданский министр.Сафади также отметил, что визит евреев на самое священное место в иудаизме может вызвать новую волну насилия и беспорядков.Отметим, примерно 1300 евреев поднялись на Храмовую гору 1 августа, чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов.