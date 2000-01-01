01.08 20:48 MIGnews.com

Кушнер о мирном соглашении: здесь может не быть решения

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Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ходе частной беседы со стажерами в конгрессе заявил, что гордиться тем, что подробности его дипломатических усилий в урегулировании палестино-израильского конфликта не просочились в прессу.До сегодняшнего дня…Так, издание Wired.com опубликовала подробности разговора Кушнера со стажерами во вторник, 1 августа, что привело в бешенство весь Белый дом.По данным Wired.com, Кушнер, которому было поручено заниматься палестино-израильским конфликтом, беседуя со стажерами заявил:"За последние 40-50 лет не так много было сделано [для заключения мира между Израилем и ПА]. Так почему то что мы предлагаем, уникально? Я не знаю. Я уверен, что все, кто пробовал сделать это, были уникальны в некотором роде. Мы пытаемся действовать логично. Мы думаем о том, каким будет конечная концепция. Мы пытаемся работать со сторонами очень аккуратно, чтобы понять есть ли решение".Советник президента Трампа продолжил:"И тут может не быть решения, однако это один из вопросов, на котором президент попросил нас сосредоточиться. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на этом и попытаемся прийти к правильному решению в ближайшем будущем".Кушнер добавил, что его цель – способствовать укреплению доверия между конфликтующими сторонами, которое может быть достигнуто лишь "с глазу на глаз".Также он упомянул и вопрос об установленных металлоискателей на Храмовой горе. Кушнер назвал данное решение израильских властей "логичным" шагом после теракта у Львиных ворот.