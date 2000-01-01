Китайский план разрешения палестино-израильского конфликта

- Принятие немедленных мер по окончанию насилия в отношении гражданских лиц, быстрое возобновление мирных переговоров.
План из четырех пунктов был впервые представлен в 2013 году. Президент Си продемонстрировал все большее участие в делах Ближнего Востока в ходе встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Пекине две недели назад. В ходе встречи Си подтвердил китайскую поддержку формулы “два государства для двух народов”, и создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года.
Китай теперь настаивает на организации “встречи заинтересованных сторон в ближайшем будущем” и на развитии сотрудничества между палестинцами и израильтянами, в качестве важнейшего шага для достижения мира.
Посол Цзеи сообщил, что Китай готов создать “трехсторонний механизм координации оказания помощи Палестине”.
Цзеи также сообщил, что в этом году Китай организует семинар для палестинских и израильских активистов борьбы за мир, который должен внести “вклад в разрешение палестинской проблемы”.