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Китайский план разрешения палестино-израильского конфликта 01.08 07:30   MIGnews.com

Китайский план разрешения палестино-израильского конфликта

Посол КНР в ООН обратился к международному сообществу с требованием поддержать “китайскую мирную инициативу” президента Си Цзиньпина, направленную на разрешение палестино-израильского конфликта.

Посол, Лю Цзеи, заявил, что будущие дипломатические усилия Киатя будут сосредоточены на переговорном решении, базирующемся на четырех основных пунктах:

- Формула “два государства для двух народов” на основании границ 1967 года и Восточным Иерусалимом в качестве столицы палестинского государства.

- Поддержание концепции “общей, всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности”.

- Немедленное окончание израильской поселенческой активности.

- Принятие немедленных мер по окончанию насилия в отношении гражданских лиц, быстрое возобновление мирных переговоров.

План из четырех пунктов был впервые представлен в 2013 году. Президент Си продемонстрировал все большее участие в делах Ближнего Востока в ходе встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Пекине две недели назад. В ходе встречи Си подтвердил китайскую поддержку формулы “два государства для двух народов”, и создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года.

Китай теперь настаивает на организации “встречи заинтересованных сторон в ближайшем будущем” и на развитии сотрудничества между палестинцами и израильтянами, в качестве важнейшего шага для достижения мира.

Посол Цзеи сообщил, что Китай готов создать “трехсторонний механизм координации оказания помощи Палестине”.

Цзеи также сообщил, что в этом году Китай организует семинар для палестинских и израильских активистов борьбы за мир, который должен внести “вклад в разрешение палестинской проблемы”.
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