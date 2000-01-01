01.08 08:10 MIGnews.com

Саибу Эрекату сделают пересадку легких в Израиле

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Главный палестинский переговорщик, Саиб Эрекат, ожидает операции по пересадке легких в Израиле.Эрекат на протяжении последних 20 лет возглавляет палестинскую делегацию на мирных переговорах с Израилем и является генеральным секретарем ООП.Состояние 62-летнего Эреката в последнее время значительно ухудшилось, и его в качестве главного переговорщика заменил начальник палестинской разведки Маджид Фарадж.Эрекат страдает от фиброза легких - болезни, в ходе развития которых легкие покрываются шрамами, и перестают передавать организму достаточное количество кислорода.Эрекат находится на лечении в одной из израильских больниц, но врачи дали ему понять, что единственный способ спасти его жизнь - пересадка легких.