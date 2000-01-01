01.08 09:14 MIGnews.com

Иран вложил миллионы в мятежи на Храмовой Горе

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Газета Исраэль Ха-Йом, со ссылкой на источники в администрации палестинской автономии сообщает о том, что не только Турция, но и Иран активно подстрекали к мятежам арабов в ходе конфликта вокруг мер безопасности на Храмовой Горе в Иерусалиме.По данным газеты, палестинская администрация “в бешенстве” от действий Ирана - в тот момент, когда координация мер безопасности с Израилем была прекращена.Исраэль Ха-Йом сообщает, что десятки тысяч палестинцев, собиравшихся в аллеях Старого Города перед очередной серией столкновений получали продуктовые посылки, содержавшие различные виды продуктов и напитков. На посылках на фоне мечети аль-Акса и палестинского флага была напечатана известная цитата аятоллы Хомейни: “С помощью Аллаха, Палестина будет освобождена! Иерусалим принадлежит нам”.В палестинской прессе сообщается, что организацию раздачи продовольственных пакетов во время беспорядков осуществляли неправительственные иранские молодежные организации. СМИ, сотрудничающие с корпусом стражей исламской революции Ирана хвастались, что за “трапезами героев войны за освобождение осажденной аль-Аксы” стоят иранские ассоциации.Высокопоставленный представитель палестинской разведки заявил представителю Исраэль Ха-Йом, что никакая “молодежная ассоциация” не может организовать сложную логистику распределения продовольствия среди десятков тысяч людей: “Нам совершенно ясно, что правительство в Тегеране, посредством одного из своих длинных щупалец, стояло за этой операцией по предоставлению общественного питания”.Иранцы, таким образом, нашли возможность продемонстрировать палестинцам, под носом израильского правительства , что они - та сила, которая заботится об арабских интересах в Иерусалиме.Другой источник рассказал газете о том, что палестинской разведке было известно заранее об иранских намерениях распределять питание и питье у Храмовой Горы - но никаких действий предпринято не было, из-за замораживания сотрудничества в области безопасности с Израилем. Источник подчеркнул: “На подконтрольной палестинцам территории такого бы не произошло. Иранцы осознали, что Израиль допустит осуществление подобной операции - и не будет задавать слишком много вопросов”.Люди из окружения Аббаса не могут сдержать ярости: “Иранцы без колебаний просовывают свои щупальца во все щели. Это было большой ошибкой - позволить им создать подобный плацдарм”.