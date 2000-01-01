01.10 18:07 MIGnews.com

Евреи занимались контрабандой мобилок террористам в тюрьмах

נחשפה רשת להברחת טלפונים סלולריים לאסירים ביטחוניים הכלואים בישראל: הטלפונים הוברחו בארגזי סחורה שיועדו לקנטינות בבתי הכלא pic.twitter.com/I9nRR3rXXM — משטרת ישראל (@IL_police) 1 октября 2017 г.

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Израильская полиция и Управление тюрем Израиля (ШАБАС) раскрыли схему контрабанды мобильных телефонов заключенным в израильских тюрьмах террористам. В ходе проведенной операции были задержаны работники компании по поставке напитков и других товаров заключенным. Среди них были как граждане Израиля, так и арабские жители Иудеи и Самарии.Секретное расследование начали в конце августа, после того, как в ящике для снеков и других предназначенных заключенным тюрьмы Офер товаров сотрудники ШАБАС обнаружили 5 сотовых телефонов и SIM-карт. Как оказалось позже, данная "передачка" предназначалось заключенным террористам.Спустя еще несколько дней в тюрьму Рамон принесли ящик с напитками. При осмотре в нем нашли необычайно маленькие (размером с палец) мобильные телефоны.В ходе расследования был вскрыт заговор с целью найма в службу доставки работников, которые бы организовывали контрабанду телефонов террористам, заключенным в тюрьмах по всей стране. После этого один из таких работников в ходе допроса признался, что за каждый доставленный телефон он получал от 8 000 (за "микромобилки") до 15 000 шекелей (за обычные сотовые телефоны).В рамках операции полиция задержала 35-летнего жителя Калькилии Зияда Шанти, 22-летнего Эли Турки из Ришон-ле-Циона, 25-летнего Яакова Ибергимова из Бат-Яма, 23-летнего жителя Рош-ха-Айна Ричарда Пашника и еще одного подозреваемого, чье имя пока разглашать запрещено. Их арест несколько уже раз продлевали с тем, чтобы 2 октября прокуратура Центрального округа предъявила обвинение в нарушении законов о борьбе с терроризмом.