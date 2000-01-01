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Йеменские хуситы угрожают уничтожить базы Израиля в Эритрее 01.10 18:52   MIGnews.com

Йеменские хуситы угрожают уничтожить базы Израиля в Эритрее

Военный представитель йеменских повстанцев Азиз Рашид обвинил Израиль в участии в возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции и предупредил, что израильские военные базы в Африке находятся в радиусе действия ракет хуситов.

Согласно его заявлению, распространенному связанным с мятежниками новостному порталу Al Masirah, полковник Рашид заверил, что в самом ближайшем времени на вооружение хуситам поступят ракеты, радиус действия которых сможет достать и до баз в самом Еврейском государстве.

"В случае развития военной ситуации мы рассмотрим все возможности", - сказал он.

В начале 1993 года Израиль установил дипломатические отношения с Эритреей и оказал помощь в войне за независимость Эритреи от Эфиопии. В опубликованном в 2012 году докладе разведгруппа Stratfor была опубликована информация о базах ВМС Израиля на архипелагах Дахлак и Массава в Эритрее, а также вышка для прослушки на горе Амба-Сойра. Якобы на этих военно-морских базах обслуживали подводные лодки и корабли.

В то же время Stratfor сообщает, что в другом эритрейском городе – Ассабе – находится военная база Ирана.
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