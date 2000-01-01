01.10 07:52 MIGnews.com

95% еврейского большинства: план раздела Иерусалима

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Депутат Анат Берко (Ликуд) представила премьер-министру Биньямину Нетаниягу план раздела Иерусалима, который позволит Израилю сохранить демократический характер и спасти столицу.Принципы плана были впервые представлены 25 мая в газете Маарив. Сегодня газета публикует развернутый вариант плана, представленный премьеру. Его главным принципом является отделение от Иерусалима арабских кварталов, деревень и лагерей беженцев. Нетаниягу в мае осторожно одобрил план и авторизовал дальнейшую работу над ним.Доктор Анат Берко, в прошлом исследователь Контр-террористического Центра и профессор Университета Джорджа Вашингтона, на протяжении 15 лет в тюрьмах встречалась с палестинскими террористами, в основном, членами ХАМАСа, в том числе, с его основателем, шейхом Ахмадом Ясином. Ее муж, доктор Рувен Барко - известный ориенталист и советник мэра Иерусалима по арабским делам.Берко прошла в Кнессет не благодаря праймериз, а была напрямую назначена Нетаниягу. Она считает себя профессионалом, и говорит, что делает то, что считает необходимым для государства.В рамках проекта, Берко поручила демографу профессору Серджио делла Пергола провести изучение демографических трендов в Иерусалиме. В декабре 1967 году, сразу после объединения, в Иерусалиме жило 267 тысяч человек. 196 тысяч из них - 73% были евреями. В декабре 2016 в Иерусалиме жило 889 тысяч человек, из которых 550 тысяч - евреи, 332 тысячи - арабы. Процентное соотношение евреев к общему населению упало 62%. Количество арабского населения увеличилось на 368%. По прогнозу делла Пергола, к 2020 количество евреев снизится до 60%, и к 203 - до 58%.Главный принцип Берко - нет никаких причин для того, чтобы Израиль контролировал 3300 тысяч палестинцев в Иерусалиме. Они - тяжелый камень на шее государства - во всех отношениях. То что является палестинским - должно быть палестинской ответственностью. То, что является еврейским, христианским или нерелигиозным является израильской ответственностью. Финальный план Берко включает в себя набор карт. Еврейские районы окрашены в цвета, отличные от палестинских. Программа также включает в себя дигитальные имиджи.Согласно программе, все палестинские кварталы Восточного Иерусалима, деревни (такие, как Кафр Акаб), лагерь беженцев Шуафат, Джабер Муккабар и все прочее будет передано под палестинскую ответственность. Первоначально они будут определены как зона В (палестинский гражданский контроль и израильский контроль в сфере безопасности) и затем - как зона А. Все эти места будут соединены с Рамаллой и Бейт-Лехемом, к которым они и принадлежат. Иерусалим будет по-настоящему освобожден.Израиль починит и передвинет барьер безопасности в тех местах, где это необходимо так, чтобы еврейское и арабское население были эффективно отделены друг от друга. Инфраструктура поможет арабам и евреям передвигаться свободно и без взаимных столкновений. Будет создана сложная система тоннелей, подземных дорог, объездов и развязок. По словам Берко это - единственный способ избежать создания “двунационального государства”.План Берко удаляет 300 тысяч палестинских граждан из Иерусалима. Еврейское большинство увеличивается с 62% до 95%. Уровень безопасности израильских граждан резко повышается. Палестинцы получают “государство минус”.План, скорее всего, столкнется с яростным сопротивлением как в коалиции, так и в самом Ликуде. Главным противником выступил Еврейский Дом. После того, как в мае стало известно Шули Муаллем, депутат от этой партии, внесла на рассмотрение Кнессета закон, согласно которому любой план раздела Иерусалима потребует большинства в 80 депутатов Кнессета. На вопрос Берко о том, почему арабская деревня в пригородах Рамаллы должна входить в состав Иерусалима ответ получен не был.