01.10 08:13 MIGnews.com

Член Кнессета отпраздновал выход террориста из тюрьмы

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Член Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Абд аль-Хаким Яхья принял участие в празднованиях по поводу освобождения из тюрьмы террориста ХАМАСа Мухаммеда Калафа.Калаф отсидел 12 лет в тюрьме за оказание помощи врагу в условиях военных действий. Он снабжал ячейку ХАМАса в Тулькареме материалами для изготовления взрывных устройств и оружием. Из материалов, предоставленных Калафом было изготовлено минимум девять бомб.На вопрос корреспондента газеты Едиот Ахранот депутату, почему он поехал чествовать осужденного террориста, Яхья ответил следующее: “Я даже не знаю, что он натворил и за что он сидел. Я не готов быть судьей человека, и карать его после того, как он сполна выплатил свой долг обществу”.