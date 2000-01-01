02.01 12:04 MIGnews.com

Ахад Тамими предъявлено обвинение по 12 пунктам

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16-летняя палестинка Ахад Тамими, две с половиной недели назад атаковавшая двух солдат бригады Гивати в Наби Салах обвиняется в нападении на солдат и подстрекательстве к насилию.Подобное обвинение предъявлено и матери Тамими, присоединившейся к атаке.В общей сложности, Тамими предъявлены 12 обвинений - по пяти дополнительным инцидентам. Тамими обвиняется в метании камней, угрозах, противодействию силам безопасности, подстрекательстве и участии в беспорядках.Военная прокуратура требует оставить Тамими и ее мать под стражей до окончания судебного процесса.