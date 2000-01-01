02.01 12:25 MIGnews.com

Посланник ПА отправится в США, чтобы обсудить Иерусалим

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Официальный представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот заявил, что вернется в столицу США всего на один день для того, чтобы обсудить вопрос статуса Иерусалима.Посланник сообщил, что данное решение было принято после приватной встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом.В ходе беседы Абу Мазен поручил Зомлоту вернуться в Вашингтон для обсуждения Иерусалима.Представитель палестинцев должен встретиться с американскими должностными лицами "немедленно", чтобы "проконсультироваться" касательно решения президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.