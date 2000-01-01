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Посланник ПА отправится в США, чтобы обсудить Иерусалим | Фото: Thinkstock02.01 12:25   MIGnews.com

Посланник ПА отправится в США, чтобы обсудить Иерусалим

Официальный представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот заявил, что вернется в столицу США всего на один день для того, чтобы обсудить вопрос статуса Иерусалима.

Посланник сообщил, что данное решение было принято после приватной встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом.

В ходе беседы Абу Мазен поручил Зомлоту вернуться в Вашингтон для обсуждения Иерусалима.

Представитель палестинцев должен встретиться с американскими должностными лицами "немедленно", чтобы "проконсультироваться" касательно решения президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
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