Посланник ПА отправится в США, чтобы обсудить Иерусалим
Официальный представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот заявил, что вернется в столицу США всего на один день для того, чтобы обсудить вопрос статуса Иерусалима.
Посланник сообщил, что данное решение было принято после приватной встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом.
В ходе беседы Абу Мазен поручил Зомлоту вернуться в Вашингтон для обсуждения Иерусалима.
Представитель палестинцев должен встретиться с американскими должностными лицами "немедленно", чтобы "проконсультироваться" касательно решения президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.