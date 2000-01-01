Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Палестинцы назвали Закон о Иерусалиме `объявлением войны` | Фото: Noam Moskovich / The Israel Project02.01 17:39   MIGnews.com

Палестинцы назвали Закон о Иерусалиме "объявлением войны"

Закон о едином Иерусалиме, принятый израильским парламентом в ночь на 2 января, является ничем иным, кроме объявления войны, заявил представитель председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

"Голосование по закону о едином Иерусалиме фактически представляет собой объявление войны палестинскому народу, его политической и религиозной идентичности. Это ясно демонстрирует официальное объявление Израилем конца так называемого политического процесса и начала фактически диктаторской политики", - цитирует его агентство WAFA.

Объявление президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля он назвал не имеющим легитимности. То же самое он заявил и "всех решениях израильского Кнессета".

"Мы ни в коем случае не позволим осуществиться таким планам, опасным для будущего региона и мира", - сказал глашатай Абу Мазена.

Рудейна возложил на израильское правительство ответственность за "ежедневную опасную эскалацию" и предупредил, что любая попытка удалить Иерусалим "из политического уравнения" не приведет к какому-либо решению или урегулированию в регионе.

Напомним, что, согласно новому закону, для изменения статуса Иерусалим и любых трансферов территории Иерусалима в рамках будущих дипломатических соглашений отныне потребуется большинство в 80 членов Кнессета. Документ также впервые с 1967 года устанавливает муниципальные границы Иерусалима.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:38
Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам
21:58
Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете
20:57
Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка
20:31
Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году
19:43
Антииранские протесты в Иерусалиме
18:54
Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив
18:41
Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"
18:06
10000-летнее открытие израильских первоклашек
17:07
Американцы убили внука бин Ладена
16:59
"Айелет Шакед - самый опасный министр"
16:42
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
16:29
Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом
16:20
Россия заявила о недопустимости вмешательства в дела Ирана
15:53
"Нетаниягу оказал медвежью услугу протестующим в Иране"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus