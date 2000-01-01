Палестинцы назвали Закон о Иерусалиме "объявлением войны"
Закон о едином Иерусалиме, принятый израильским парламентом в ночь на 2 января, является ничем иным, кроме объявления войны, заявил представитель председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
"Голосование по закону о едином Иерусалиме фактически представляет собой объявление войны палестинскому народу, его политической и религиозной идентичности. Это ясно демонстрирует официальное объявление Израилем конца так называемого политического процесса и начала фактически диктаторской политики", - цитирует его агентство WAFA.
Объявление президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля он назвал не имеющим легитимности. То же самое он заявил и "всех решениях израильского Кнессета".
"Мы ни в коем случае не позволим осуществиться таким планам, опасным для будущего региона и мира", - сказал глашатай Абу Мазена.
Рудейна возложил на израильское правительство ответственность за "ежедневную опасную эскалацию" и предупредил, что любая попытка удалить Иерусалим "из политического уравнения" не приведет к какому-либо решению или урегулированию в регионе.
Напомним, что, согласно новому закону, для изменения статуса Иерусалим и любых трансферов территории Иерусалима в рамках будущих дипломатических соглашений отныне потребуется большинство в 80 членов Кнессета. Документ также впервые с 1967 года устанавливает муниципальные границы Иерусалима.