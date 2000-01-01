03.01 07:12 MIGnews.com

Вашингтон готов оставить палестинцев без гроша

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Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли предупреждает: Палестинская администрация рискует потерять сотни миллионов долларов, ежегодно выделяемые из американской казны в виде помощи, если она продолжит уклоняться от мирных переговоров."Президент сказал, что он не хочет предоставлять дополнительное финансирование, пока палестинцы не согласятся вернуться за стол переговоров", - заявила она на пресс-конференции 2 января.Хейли добавила, что "президент не собирается продолжать финансировать эту ситуацию" без возобновления переговоров."Палестинцы теперь должны продемонстрировать все свое желание вернуться за стол переговоров. На данный момент они к этому столу даже не подходят, но стабильно просят о помощи. Мы им помощь не оказываем. Мы собираемся убедиться в том, что они вернутся к столу (переговоров - ред.). Мы хотим двигаться дальше в мирном процессе", - констатировала дипломат.Посол сказала, что американская администрация "все еще хочет добиться мирного процесса. В этом вопросе ничего не поменялось".Полная видеозапись пресс-конференции представлена ниже: