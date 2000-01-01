02.01 06:37 MIGnews.com

Вертолеты ЦАХАЛа атаковали лагерь ХАМАСа в южной Газе

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Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному лагерю ХАМАСа в южной части Газы.По сообщениям арабских источников, удар по лагерю нанесли боевые вертолеты.Бомбардировка стала ответом на ракету, выпущенную из Газы вечером 1 января. Ракета взорвалась в открытом поле в северной части Негева, не причинив вреда.Несмотря на то, что ракета взорвалась на израильской территории, сирены ракетной тревоги не прозвучали. ЦАХАЛ изучает причины того, что сирены не сработали.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “ЦАХАЛ рассматривает ХАМАС в качестве террористической организации, несущей всю полноту ответственности за то, что происходит в Газе”.