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Вертолеты ЦАХАЛа атаковали лагерь ХАМАСа в южной Газе 02.01 06:37   MIGnews.com

Вертолеты ЦАХАЛа атаковали лагерь ХАМАСа в южной Газе

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному лагерю ХАМАСа в южной части Газы.

По сообщениям арабских источников, удар по лагерю нанесли боевые вертолеты.

Бомбардировка стала ответом на ракету, выпущенную из Газы вечером 1 января. Ракета взорвалась в открытом поле в северной части Негева, не причинив вреда.

Несмотря на то, что ракета взорвалась на израильской территории, сирены ракетной тревоги не прозвучали. ЦАХАЛ изучает причины того, что сирены не сработали.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “ЦАХАЛ рассматривает ХАМАС в качестве террористической организации, несущей всю полноту ответственности за то, что происходит в Газе”.
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