02.01 07:55 MIGnews.com

"Ликуд объявил войну"

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Председатель ПА Махмуд Аббас раскритиковал Центральный комитет Ликуда за резолюцию, призывающую аннексировать часть Западного берега и разрешить неограниченное строительство в поселениях.Абу Мазен назвал принятие документа “расистским решением”.Он отметил, что “опасная” политика Израиля была бы невозможной, если бы не полная поддержка администрации США, которая по его словам, отказывается осуждать “израильские поселения и оккупацию”.“Голосование [в Центральном комитете Ликуда] должно послужить напоминанием международному сообществу о том, что правительство Израиля при полной поддержке американской администрации выступает против справедливого и прочного мира, а также стремится к установлению своего расистского дискриминационного режима на [палестинских территориях]”, - подчеркнул Аббас.С критикой выступил и председатель Палестинского национального совета Салим Занун. Он заявил, что принятая резолюция Ликуда “является открытой войной против палестинского народа”.Напомним, резолюция не является обязательной для депутатов Ликуда в Кнессете, но имеет политическую силу - все депутаты заинтересованы в поддержке на праймериз.