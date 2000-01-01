"Ликуд объявил войну"

Председатель ПА Махмуд Аббас раскритиковал Центральный комитет Ликуда за резолюцию, призывающую аннексировать часть Западного берега и разрешить неограниченное строительство в поселениях.
Абу Мазен назвал принятие документа “расистским решением”.
Он отметил, что “опасная” политика Израиля была бы невозможной, если бы не полная поддержка администрации США, которая по его словам, отказывается осуждать “израильские поселения и оккупацию”.
“Голосование [в Центральном комитете Ликуда] должно послужить напоминанием международному сообществу о том, что правительство Израиля при полной поддержке американской администрации выступает против справедливого и прочного мира, а также стремится к установлению своего расистского дискриминационного режима на [палестинских территориях]”, - подчеркнул Аббас.
С критикой выступил и председатель Палестинского национального совета Салим Занун. Он заявил, что принятая резолюция Ликуда “является открытой войной против палестинского народа”.
Напомним, резолюция не является обязательной для депутатов Ликуда в Кнессете, но имеет политическую силу - все депутаты заинтересованы в поддержке на праймериз.