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8 лет спустя: арест убийцы двух израильских полицейских 02.07 12:10   MIGnews.com

8 лет спустя: арест убийцы двух израильских полицейских

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и полиция Израиля раскрыли дело об убийстве двух полицейских в Иорданской долине 8 лет назад.

Полицейские, Давида Рабинович и Ихезкиль Ремзекер были расстреляны в своей машине близ деревни Массуах в 2009 году.

Три месяца назад в деревне Тубас в Самарии был арестован Мухаммед Радуан Даргомех. При нем обнаружили самодельный автомат Карло и магазины к нему.

В ходе следствия было установлено, что Даргомех и еще два палестинца расстреляли автомобиль с полицейскими.

ШАБАК распространил заявление, в котором говорится: “Служба общей безопасности, в партнерстве с израильской полицией и ЦАХАЛем продолжит делать все необходимое для того чтобы остановить, расследовать и передать в руки правосудия убийц - даже если после убийств прошли многие годы”.
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