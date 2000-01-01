02.07 12:10 MIGnews.com

8 лет спустя: арест убийцы двух израильских полицейских

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и полиция Израиля раскрыли дело об убийстве двух полицейских в Иорданской долине 8 лет назад.Полицейские, Давида Рабинович и Ихезкиль Ремзекер были расстреляны в своей машине близ деревни Массуах в 2009 году.Три месяца назад в деревне Тубас в Самарии был арестован Мухаммед Радуан Даргомех. При нем обнаружили самодельный автомат Карло и магазины к нему.В ходе следствия было установлено, что Даргомех и еще два палестинца расстреляли автомобиль с полицейскими.ШАБАК распространил заявление, в котором говорится: “Служба общей безопасности, в партнерстве с израильской полицией и ЦАХАЛем продолжит делать все необходимое для того чтобы остановить, расследовать и передать в руки правосудия убийц - даже если после убийств прошли многие годы”.