02.07 13:05 MIGnews.com

Арест сообщников убийц сержанта Адас Малка

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Второй канал израильского ТВ сообщает об аресте двух арабов, подозреваемых в соучастии в убийстве старшего сержанта МАГАВа Адас Малка у Ворот Шхем в Иерусалиме 16 июня.Немедленно после атаки полиция задержала 52-летнего жителя квартала Восточного Иерусалима Иссауийя, подозреваемого в том, что доставил террористов в Иерусалим из Рамаллы.Полиция предполагает, что водитель знал о намерениях террористов, но не сделал попыток их остановить или предупредить власти.За день до атаки он прибыл в Рамаллу, где взял в свою машину пять палестинцев , среди них - трех террористов, совершивших атаку, и отвез их в Центра Иерусалима.Также был арестован резидент палестинских территорий, занимавшийся организацией транспортировки палестинских нелегалов, в том числе трех террористов, атаковавших у Ворот Шхем в Израиль.По требованию офиса главного военного прокурора на прошлой неделе были арестованы мать и отец одного из террористов. Они прославляли деяния своего сына в социальных сетях и пропагандировали терроризм.Офис главного военного прокурора заявил: “Мы продолжаем интенсивные следственные действия до тех пор, пока не будет идентифицирован и задержан каждый соучастник этого преступления. Любой, кто привозит жителей территорий в Израиль нелегально должен понимать, что среди них могут оказаться террористы-убийцы, которые воспользуются услугами этих людей для совершения террористических атак”.Начальник иерусалимского округа полиции генерал Йорам Халеви заявил: “Я поклялся отцу Адас Малка, что мы доберемся для всех, кто был причастен к атаке, и до всех, кто посмеет открыто выразить свою поддержку террору. Мы не остановимся, и мы продолжим беспощадно противодействовать террору и его сообщникам”.