02.07 18:44 MIGnews.com

8-миллионный иск против семьи террориста

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Окружной прокурор Иерусалима подал в Окружной суд иск на сумму почти 8 миллионов шекелей против вдовы и детей террориста Фади Кунбара, который убил четырех солдат в результате наезда на автомобиле на Армона ха-Нацив в январе этого года.Ориентировочная сумма компенсации, которая указывается в иске – составляет почти по 2 миллиона шекелей за каждую жертву нападения.Деньги призваны компенсировать расходы на похороны и на льготы семьям жертв теракта.Прокуратура намерена представить серию подобных исков против семей террористов. Данный шаг станет еще одой попыткой государства сдержать потенциальных террористов, причинив значительный финансовый ущерб их родным.