02.08 12:26 MIGnews.com

В Бейруте восстанавливают ось ХАМАС-"Хизбалла"

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Высокопоставленный сановник ХАМАСа Салех аль-Арури встретился в Бейруте с бывшим заместителем министра иностранных дел Ирана Амиром Абдулахьяном.Во встрече принимали участие важны лидеры ХАМАСа в Ливане - Усама Хамдан и Али Бакра, и лидер Исламского джихада Рамадан Абдулла Шалах.Арури был выслана из Катара в июне. Он, и еще два видных хамасника поселились в шиитском районе Бейрута, находящемся под контролем Хизбаллы.Ранее во время встречи министра обороны Израиля Авигдора Либерман с послом США в ООН Ники Хэли Либерман указал на то, что Арури будет играть роль координатора активности ХАМАСа и Хизбаллы и может сыграть ключевую роль по перетягиванию ХАМАСа в сферу иранского влияния. Либерман призвал Вашингтон использовать свое влияние в Ливане и потребовать депортации террористов ХАМАСа.