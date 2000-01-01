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В Бейруте восстанавливают ось ХАМАС-`Хизбалла` 02.08 12:26   MIGnews.com

В Бейруте восстанавливают ось ХАМАС-"Хизбалла"

Высокопоставленный сановник ХАМАСа Салех аль-Арури встретился в Бейруте с бывшим заместителем министра иностранных дел Ирана Амиром Абдулахьяном.

Во встрече принимали участие важны лидеры ХАМАСа в Ливане - Усама Хамдан и Али Бакра, и лидер Исламского джихада Рамадан Абдулла Шалах.

Арури был выслана из Катара в июне. Он, и еще два видных хамасника поселились в шиитском районе Бейрута, находящемся под контролем Хизбаллы.

Ранее во время встречи министра обороны Израиля Авигдора Либерман с послом США в ООН Ники Хэли Либерман указал на то, что Арури будет играть роль координатора активности ХАМАСа и Хизбаллы и может сыграть ключевую роль по перетягиванию ХАМАСа в сферу иранского влияния. Либерман призвал Вашингтон использовать свое влияние в Ливане и потребовать депортации террористов ХАМАСа.
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