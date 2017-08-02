02.08 13:49 MIGnews.com

Теракт в Явне, тяжело ранен израильтянин

תיעוד מזירת אירוע הדקירה ביבנה - אזרחים משתלטים על הדוקר (צילום: מצב בטחוני גלובלי) pic.twitter.com/iVtJhSrDPl — חדשות 10 (@news10) August 2, 2017

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43-летний мужчина был тяжело ранен ножом в ходе атаки в супермаркете Шуферсаль в Явне.Первоначальные обстоятельства инцидента были неясны, но полиция теперь полагает, что речь идет о террористической атаке.Нападавший - 19-летний житель Шхема. Он был схвачен гражданскими и передан полиции.Жертва атаки страдает от нескольких ножевых ранений в верхнюю часть тела. Его состояние тяжелое и нестабильное.Пострадавший, работник супермаркета, эвакуирован в больницу Каплан в Реховоте.После атаки палестинец пытался бежать, но был сбит с ног задержан гражданскими.На клипах в социальных сетях видно, как несколько мужчин проклинают и пинают террориста. Один достает пистолет, и ему говорят: “Не впадай в раж”. Он отвечает: “Я не собираюсь ни в кого стрелять”. Человек с пистолетом не подпускал к палестинцу других до прибытия полиции.С сентября 2015 года, когда началась очередная волна террора, палестинцы убили 48 израильтян, двух американцев, палестинца и британскую студентку.