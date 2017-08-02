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Теракт в Явне, тяжело ранен израильтянин 02.08 13:49   MIGnews.com

Теракт в Явне, тяжело ранен израильтянин

43-летний мужчина был тяжело ранен ножом в ходе атаки в супермаркете Шуферсаль в Явне.

Первоначальные обстоятельства инцидента были неясны, но полиция теперь полагает, что речь идет о террористической атаке.

Нападавший - 19-летний житель Шхема. Он был схвачен гражданскими и передан полиции.

Жертва атаки страдает от нескольких ножевых ранений в верхнюю часть тела. Его состояние тяжелое и нестабильное.

Пострадавший, работник супермаркета, эвакуирован в больницу Каплан в Реховоте.

После атаки палестинец пытался бежать, но был сбит с ног задержан гражданскими.



На клипах в социальных сетях видно, как несколько мужчин проклинают и пинают террориста. Один достает пистолет, и ему говорят: “Не впадай в раж”. Он отвечает: “Я не собираюсь ни в кого стрелять”. Человек с пистолетом не подпускал к палестинцу других до прибытия полиции.

С сентября 2015 года, когда началась очередная волна террора, палестинцы убили 48 израильтян, двух американцев, палестинца и британскую студентку.



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