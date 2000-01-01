02.08 16:12 MIGnews.com

Теракт в Явне. Видео

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Правоохранительные органы Израиля опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых была зафиксирована сегодняшняя террористическая атака в супермаркете в Явне, где арабский террорист напал на сотрудника магазина, пытаясь его зарезать.На обнародованных кадрах видно жертву – 43-летнего израильтянина, – который раскладывает товары по полкам в супермаркете "Шуферсаль". В торговый ряд заходит 19-летний палестинец из Шхема. Проходя мимо, он резко разворачивается и атакует сотрудника магазина ножом. Видно, как террорист наносит пытающемуся отбиваться мужчине целый ряд колотых ударов.Медики больницы Каплан в Реховоте утверждают, что сотрудник "Шуферсаля" получил ранения в область груди, шеи и головы. Его состояние все еще тяжелое и нестабильное.После атаки палестинец пытался бежать, но был задержан гражданскими.