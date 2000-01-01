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7 из 10 израильтян поддерживают казнь террористов 02.08 17:04   MIGnews.com

7 из 10 израильтян поддерживают казнь террористов

Согласно опубликованным сегодня результатам соцопроса, подавляющее большинство еврейских граждан Израиля поддерживают введение казни для террористов.

Так, 25,8% участников последнего ежемесячного исследования, проведенного Институтом демократии Израиля совместно с Тель-Авивским университетом, "умеренно" поддерживают "казнь палестинцев, признанных виновными в убийстве израильских мирных граждан по националистическим мотивам", еще 44% выразили этой инициативе "сильную" поддержку.

Против казни террористов выступили только 24%.

Напомним, что на фоне кровавого теракта, совершенного арабским террористом Омаром аль-Абедом в израильском поселении Халамиш 21 июля, ряд высокопоставленных членов правительства, включая премьер-министр Биньямина Нетаниягу, высказались в поддержку казни как высшей меры наказания за совершение терактов.
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