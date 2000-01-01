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Ни израильтяне, ни палестинцы не верят в проект Палестина | Фото: Muhammad Ashiq/Flickr02.08 19:12   MIGnews.com

Ни израильтяне, ни палестинцы не верят в проект Палестина

Хотя жители как Израиля, так и Палестинской автономии преимущественно верят в решение многолетнего конфликта двух народов посредством стратегии "двух государств", большинство из них не считают, что этого можно будет достичь в ближайшие 5 лет.

Так, согласно исследованию докторов Далии Шейндлин и Халила Шикаки, около 53% израильтян и 52% палестинцев все еще поддерживают решение конфликта путем "двух государств". В 2010 году их было 71% и 57% соответственно.

Однако почти две трети респондентов – 71% палестинцев и 72% израильтян – считают, что в ближайшие пять лет палестинское государство создано не будет.

В своем докладе "Палестино-израильский пульс: Общий опрос" Шейндлин и Шикаки утверждают, что палестинское руководство может обратить данную тенденцию.

Так, 56% опрошенных палестинцев заявили, что готовы поддержать только такую сделку с Израилем, которая будет включать проблему палестинских заключенных. Другие 42% считают обязательным пункт о признании Израилем арабского и исламского характера будущего Палестинского государства.

Аналогично 43% израильтян поддерживают только такой формат мирного договора с ПА, в котором будет признан еврейский характер страны.

Треть как израильтян, так и палестинцев поддерживают сделку, после которой в учебники ПА будут внесены изменения на счет вопроса о подстрекательстве.

18% израильских евреев и палестинцев считают обязательным сохранение статуса-кво Храмовой Горы. В то же время 35% опрошенных жителей Восточного Иерусалима верят в сохранение статуса-кво, а 24% считают, что Иудея и Самария будут аннексированы Израилем.

Впрочем, 71% палестинцев и 72% израильтян уверены в том, что в ближайшие 5 лет государство Палестина создано не будет. В то же время в начало в ближайшем будущем нового вооруженного конфликта верят 21% палестинцев, 13% израильских арабов и 12% израильских евреев. Но 9% израильтян верят в то, что правительство аннексирует Иудею и Самарию.

Исследование проводилось в июне и начале июля по заказу ЕС и правительства Нидерландов. В нем приняли участие 1200 жителей ПА и 900 израильтян, включая жителей поселений и арабских граждан. Результаты были опубликованы Центром исследований мира Тами Штайнмеца в Тель-Авивском университете и Палестинским центром исследований политики и исследований в Рамалле.
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