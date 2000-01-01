ЦАХАЛ совершил рейд в дом "террориста из Явне"

Израильские военнослужащие совершили рейд в доме 19-летнего арабского террориста Исмаила Ибрагима Исмаила Абу Арама из деревни Ятта, что около Хеврона. В ходе рейда оказалось, что у палестинца не было разрешения на пребывание в Израиле, куда он проник незаконно.
Кроме того, как сообщили в ШАБАКе, в прошлом нападавший уже был замечен в террористической деятельности.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в ходе рейда никто арестован не был, но в доме был проведен обыск. Что именно искали военнослужащие, не отмечается.
Напомним, что сегодня утром Абу Арам атаковал ножом 43-летнего сотрудника супермаркета "Шуферсаль" в Явне. Он нанес жертве ряд колотых ранений в область груди, шеи и головы. Его госпитализировали в больницу Каплан в Реховоте в тяжелом и нестабильном состоянии.
WATCH: Arab terrorist being arrested by Police after being surrounded by civilians following supermarket stabbing attack wounding 43 y/o. pic.twitter.com/LaUtlWMDHG