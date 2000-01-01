02.08 09:13 MIGnews.com

Орен Хазан едет на дуэль на мост Алленби

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Яхья ас-Сауд, член иорданского парламента, вызвал депутата Кнессета Орена Хазана на мост Алленби, на границе Израиля и Иордании утром 2 августа.Яхья заявил: “Тапок любого палестинского ребенка более достоин чем этот злодей и его нарост, называемый государственным образованием, и тапок любого араба и мусульманина лучше, чем этот негодяй и его государство-изгой, у которого нет ни происхождения, ни религии”.Иорданский депутат добавил: “Я тебя изобью, отвратительный негодяй, прячущийся за американской помощью”.Хазан ответил в твиттер: “Я принимаю приглашение члена иорданского парламента и я буду на мосту Алленби в 10 часов утра 2 августа”.Приступ бешенства депутата Сауда был порожден твитом Хазана, опубликованным в разгар кризиса вокруг израильского охранника, застрелившего двух иорданце в Аммане: “Как представляется, наши соседи к востоку от реки Иордан - те самые, кого мы поим водой и чью задницу мы бережем днем и ночью, нуждаются в повторении пройденных уроков” .