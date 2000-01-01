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Еврокомиссия приостановит выплаты `Мусульманской помощи` | Фото: Robyn Mack02.10 12:15   MIGnews.com

Еврокомиссия приостановит выплаты "Мусульманской помощи"

Европейская комиссия намерена приостановить все выплаты "Мусульманской помощи".

Такое решение было принято после того, как New Europe обнаружила, что благотворительная организация "Мусульманская помощь" в Великобритании собрала около 14 млн евро финансовой помощи для террористической организации "ХАМАС".

"Еврокомиссия уже сообщила "ХАМАСу" о своем намерении приостановить все запланированные выплаты и в соответствии с договорными обязательствами в настоящее время ожидает ответа от террористической организации", - подтвердил представитель Еврокомиссии в интервью New Europe.

Несмотря на то, что правительство Израиля считает, что "Мусульманская помощь" является сборщиком средств для "ХАМАСа", в Еврокомиссии объясняют, что "помощь направленная мусульманам, никоим образом не направлена на финансирование терроризма".

"Наша благотворительность категорически не расследуется за террористические связи или какое-либо незаконное присвоение средств. Поэтому вам необходимо немедленно удалить свою статью с вашего сайта, поскольку она совершенно неверна", - заявил в письме от 22 сентября гендиректор "Мусульманской помощи".

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF сообщило New Europe, что "они осведомлены о сообщениях о возможных нарушениях, связанных с гуманитарной помощью Европейской комиссии".

В результате OLAF в настоящее время проводит предварительную оценку относительно того, следует ли начать углубленное расследование использования средств для "Мусульманской помощи".

Если в результате расследования OLAF выявит незаконное присвоение денег ЕС, их можно будет призвать вернуть часть средств или всю сумму, полученную ранее.
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