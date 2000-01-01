Насралла: Нетаниягу ведет израильтян к гибели

В воскресенье, 1 октября генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла выступил в прямом эфире на телеканале "Аль-Манар" с речью, приуроченной к священному для мусульман дню траура Ашура, в который принято поминать шиитских мучеников.
В своем выступлении Насралла обвинил Израиль в том, что он "использует любые предлоги, чтобы развязать войну в регионе", и заявил, что израильское руководство неверно оценивает свои силы и силы противника (Ливана и Сирии), а расплачиваться за это придется обычным гражданам.
Лидер "Хизбаллы" также обвинил Израиль и США в сговоре с целью сорвать иранскую ядерную сделку, заявив, что " израильское правительство, возглавляемое Нетаниягу, ведет вас к гибели и разрушениям, потому что они ищут войны".
"Я могу подтвердить, что у них нет точного представления о том, что ждет их, если они приступят к этой глупой войне", - отметил он.