02.10 08:58 MIGnews.com

Насралла: Нетаниягу ведет израильтян к гибели

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В воскресенье, 1 октября генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла выступил в прямом эфире на телеканале "Аль-Манар" с речью, приуроченной к священному для мусульман дню траура Ашура, в который принято поминать шиитских мучеников.В своем выступлении Насралла обвинил Израиль в том, что он "использует любые предлоги, чтобы развязать войну в регионе", и заявил, что израильское руководство неверно оценивает свои силы и силы противника (Ливана и Сирии), а расплачиваться за это придется обычным гражданам.Лидер "Хизбаллы" также обвинил Израиль и США в сговоре с целью сорвать иранскую ядерную сделку, заявив, что " израильское правительство, возглавляемое Нетаниягу, ведет вас к гибели и разрушениям, потому что они ищут войны"."Я могу подтвердить, что у них нет точного представления о том, что ждет их, если они приступят к этой глупой войне", - отметил он.