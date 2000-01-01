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Террористы в Иудее и Самарии работали на иранскую разведку 03.01 11:43   MIGnews.com

Террористы в Иудее и Самарии работали на иранскую разведку

ШАБАК сообщает о вскрытии террористической сети на территориях, работавшей на иранскую разведку.

Глава сети жил в Хевроне. Его родственники проживают в ЮАР. Через них он связался с иранской разведкой. Управление сетью осуществлялось офицером иранской разведки из ЮАР.

Главный подозреваемый, 29-летний компьютерный инженер Мухаммед Махарма, житель Хеврона, был завербован своим родственником, Бахаром Махарама, работающим на иранцев. Мухаммед был завербован в 2015 году во время посещения Южной Африки.

В ходе поездки в ЮАР Мухаммед Махарма несколько раз встречался с иранскими оперативниками. В ходе встреч обсуждались различные планы - теракт с применением смертника, создание отряда для совершения вооруженных нападений на израильтян и открытие компьютерного магазина в Хевроне, под прикрытием которого собиралась бы разведывательная информация для иранцев.

Махарма завербовал в свою ячейку двух 22-летних палестинцев - Нура Махарма и Диа Серахна. Оба получили от него по 8 тысяч шекелей.
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