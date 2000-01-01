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03.01 17:17   MIGnews.com

Новый ракетный обстрел Эшколь

Спустя два часа после того, как израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа, в региональном совете Эшколь взорвался второй снаряд. Ракета упала на открытой местности, ни о повреждениях, ни о пострадавших не сообщается.



Первая ракета упала неподалеку от пограничного забора около 14.00. Примерно через полтора часа военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили вторую воронку в том же районе.

В обоих случаях сирены ракетной тревоги "Цева Адом" не прозвучали. Аналогично сирены не сработали и перед ракетным обстрелом в ночь на вторник. Армия обороны Израиля начала расследование по данному факту, однако никакие результаты пока что оглашены не были.
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