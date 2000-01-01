Новый ракетный обстрел Эшколь

Спустя два часа после того, как израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа, в региональном совете Эшколь взорвался второй снаряд. Ракета упала на открытой местности, ни о повреждениях, ни о пострадавших не сообщается.
Moments ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israel, and was not yet identified in Israeli territory
Первая ракета упала неподалеку от пограничного забора около 14.00. Примерно через полтора часа военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили вторую воронку в том же районе.
В обоих случаях сирены ракетной тревоги "Цева Адом" не прозвучали. Аналогично сирены не сработали и перед ракетным обстрелом в ночь на вторник. Армия обороны Израиля начала расследование по данному факту, однако никакие результаты пока что оглашены не были.