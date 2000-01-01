"Из-за смертной казни будут похищать евреев по всему миру"
Служба общей безопасности Израиля ШАБАК возражает против принятия Кнессетом в предварительном чтении законопроекта о смертной казни, так как это может спровоцировать волну похищений евреев по всему миру.
Как пишет "Гаарец", начальник ШАБАКа Надав Аргаман поделился своим мнением с членами военно-политического кабинета до голосования в парламенте. Теперь он намерен поднять данный вопрос с кабинетом министров в полном составе.
Напомним, что 3 января на пленарном заседании Кнессета был предварительно одобрен предложенный НДИ закон о введении смертной казни для террористов. За законопроект проголосовали 52 депутата, против - 49. В поддержку инициативы высказался также и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Однако в ШАБАКе обеспокоены возможными последствиями принятия закона – похищением евреев не только в мусульманских, но и западных странах с целью их дальнейшего использования на переговорах об освобождении террористов.
Стоит напомнить, что более шести лет назад уже предлагали ввести смертную казнь для убийц пяти членов семьи Фогель в поселении Итамар 11 марте 2011 года. Но после аналогичных предупреждений ШАБАКа легализация смертной казни террористов провалилась.