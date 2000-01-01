"Семья террориста должна страдать"

Отец одной из израильтянок, погибших в результате январского теракта в Армон а-Нацив, поддержал решение правительства подать иск против вдовы террориста Фади Кунбара, который в торт злополучный день направил грузовик в толпу солдат ЦАХАЛа. Государство требует от его семьи выплатить по 2 млн. шекелей за каждую из четырех жертв теракта.
В эфире 20-го канала ИТВ отец курсантки Ширы Хаджадж, Герцль, заявил: "Я считаю это отличным решением, мы долгое время этого добивались. Более того, я думаю, что, если бы они начали это раньше, 10, 15, 20 лет назад, если бы они лишили его права на жительство или гражданства, то этого не случилось бы. Может быть, мы не стали бы одной из семей погибших. Я не знаю, сколько семей сегодня не было бы семьями погибших".
"Им (арабам - ред.) просто было бы экономически не выгодно убивать евреев. На сегодняшний день им это действительно выгодно", - добавил Хаджадж.
Он уверен, что государство сможет получить от вдовы террориста всю запрашиваемую компенсацию целиком.
"Во-первых, как я считаю, они получат десятки тысяч шекелей от Палестинской автономии. У них есть деньги, они не могут сказать, что их у них нет. Во-вторых, грузовик был застрахован, у него (Кунбара – ред.) было разрешение от страховой компании на вождение этого грузовика. Также есть четыре жертвы среди евреев", - отметил отец жертвы теракта.
Герцль Хаджадж призвал государство запретить выдавать водительские права арабам, так как они могут любой автомобиль превратить в "машину смерти" и начать убивать солдат.
"Если бы он знал, что его семья будет долгие годы страдать, потому что правительство будет преследовать их или лишит их гражданства или еще что-то, тогда, возможно, вместо того, чтобы гоняться за моими дочерьми и тремя другими солдатами, он бы их проклял и продолжил свой путь", - выразил предположение мужчина.
Хаджадж не считает действия государства местью.
"Это не месть за семью. Нет никакой мести. Местью было бы отправиться в их деревню и вырезать всю семью террориста. Вот это было бы местью. Мы этого не делаем. Это не связано с местью. Мы думаем о следующей семье. То же самое уже случилось с Адас Малкой, и это продолжается. Почему? Потому что им платят за то, чтобы они убивали евреев", - заверил он.
Напоследок отец убитой солдатки подчеркнул, что от теракта араба должна отделять одна единственная мысль - о незавидном будущем его семьи.