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Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме, десятки раненых 03.07 07:24   MIGnews.com

Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме, десятки раненых

Вечером 2 июля в ходе похорон в Восточном Иерусалиме начались массовые беспорядки.




Похороны 24-летнего Али Абу Гарбие, утонувшего в Кинерете на прошлой неделе, быстро переросли в полномасштабный мятеж.

Участники похорон размахивали палестинскими флагами и выкрикивали анти-израильские лозунги.

Толпе было приказано разойтись и не нарушать общественного порядка.

В ответ толпы арабов атаковали силы безопасности, закидав их камнями.

Против толпы были применены средства разгона демонстраций - слезоточивый газ и пластиковые пули.

По данным палестинского агентства MAAN, ранены 35 человек, один из них - тяжело.

Израильский офицер получил ранение в лицо.

Израильская полиция заявила: "Никому не будет позволено воспользоваться похоронной процессией и превратить ее в националистическую демонстрацию. Все нарушители общественного порядка будут найдены и предстанут перед судом".
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