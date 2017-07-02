Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме, десятки раненых

Похороны 24-летнего Али Абу Гарбие, утонувшего в Кинерете на прошлой неделе, быстро переросли в полномасштабный мятеж.
Участники похорон размахивали палестинскими флагами и выкрикивали анти-израильские лозунги.
Толпе было приказано разойтись и не нарушать общественного порядка.
В ответ толпы арабов атаковали силы безопасности, закидав их камнями.
Против толпы были применены средства разгона демонстраций - слезоточивый газ и пластиковые пули.
По данным палестинского агентства MAAN, ранены 35 человек, один из них - тяжело.
Израильский офицер получил ранение в лицо.
Израильская полиция заявила: "Никому не будет позволено воспользоваться похоронной процессией и превратить ее в националистическую демонстрацию. Все нарушители общественного порядка будут найдены и предстанут перед судом".