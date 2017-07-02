03.07 07:24 MIGnews.com

Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме, десятки раненых

במהלך מסע קבורה של תושב מז' י-ם הניפו המשתתפים דגלי פלסטין תוך הפרת הסדר הציבורי. בנוסף, יידו אבנים ופגעו בקצין משטרה שטופל במקום @Yossi_eli pic.twitter.com/F9E1cj4rb5 — חדשות 10 (@news10) July 2, 2017

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Вечером 2 июля в ходе похорон в Восточном Иерусалиме начались массовые беспорядки.Похороны 24-летнего Али Абу Гарбие, утонувшего в Кинерете на прошлой неделе, быстро переросли в полномасштабный мятеж.Участники похорон размахивали палестинскими флагами и выкрикивали анти-израильские лозунги.Толпе было приказано разойтись и не нарушать общественного порядка.В ответ толпы арабов атаковали силы безопасности, закидав их камнями.Против толпы были применены средства разгона демонстраций - слезоточивый газ и пластиковые пули.По данным палестинского агентства MAAN, ранены 35 человек, один из них - тяжело.Израильский офицер получил ранение в лицо.Израильская полиция заявила: "Никому не будет позволено воспользоваться похоронной процессией и превратить ее в националистическую демонстрацию. Все нарушители общественного порядка будут найдены и предстанут перед судом".