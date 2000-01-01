Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка 03.08 12:14   MIGnews.com

БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка

БАГАЦ единогласно отверг петицию семей террористов, атаковавших у Ворот Шхем Старого Города в июне месяце. В результате погибла старший сержант МАГАВа Адас Малка.

Семьи в петиции утверждали, что приказ о сносе домов нарушает права невинных людей.

БАГАЦ принял аргументы семей частично. он постановил, что нижние этажи домов террористов будут сохранены.

Судья Ицхак Амит написал в приговоре: “Нет никаких сомнений в том, что все трое принимали участие в атаке, и мы отвергаем аргумент о том, что важен тот факт, кто именно ударил ножом Адас Малка”.

Снос домов намечен на 9 августа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль
12:31
Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве
12:29
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
11:45
Палестинцы: Нетаниягу надул Абу Мазена
11:11
Появилось видео перестрелки в Мособлсуде  
10:55
В Японии определен состав нового правительства
10:44
Иерусалим готовится к гей-параду
10:22
Орен Хазан сделает селфи с ас-Саудом
09:43
Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля
09:19
Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей
09:01
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
08:33
Хайфа Химикалим: рабочие строят баррикады
08:29
Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"
08:12
Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus