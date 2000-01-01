03.08 12:14 MIGnews.com

БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка

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БАГАЦ единогласно отверг петицию семей террористов, атаковавших у Ворот Шхем Старого Города в июне месяце. В результате погибла старший сержант МАГАВа Адас Малка.Семьи в петиции утверждали, что приказ о сносе домов нарушает права невинных людей.БАГАЦ принял аргументы семей частично. он постановил, что нижние этажи домов террористов будут сохранены.Судья Ицхак Амит написал в приговоре: “Нет никаких сомнений в том, что все трое принимали участие в атаке, и мы отвергаем аргумент о том, что важен тот факт, кто именно ударил ножом Адас Малка”.Снос домов намечен на 9 августа.