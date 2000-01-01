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Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль 03.08 13:06   MIGnews.com

Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль

Израильский полицейский арестован по подозрению в том, что выдавал за взятки разрешения на пребывание на израильской территории палестинским инфильтрантам.

О деле стало известно после допросов водителя из Умм эль-Фахм, возившего в Израиль палестинцев. Он утверждал, что получил на это разрешение от координатора полицейской разведки.

Водитель предоставил записи своих разговоров с координатором. После этого полицейский был арестован.

Предполагается. что координатор получал взятки от палестинцев в течение года.

Водитель, давший показания на полицейского, выпущен из предварительного заключения.
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