03.08 14:41 MIGnews.com

Турция-Газа-Хеврон: ШАБАК вышел на след денег ХАМАСа

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ШАБАК и израильская полиция вскрыли сеть по отмыванию денег для ХАМАСа, организованную в Турции, Газе и Хевроне.Сетью управлял высокопоставленный сановник ХАМАСа в Хевроне Мухаммед Бадер.Бадер посылал двух своих оперативников - Мусаба аль-Хаслома и Таху Османа в Турцию под видом “бизнесменов”.В Турции они встречались с высокопоставленным членом ХАМАСа Харуном Насер ад-Дином, освобожденным из израильской тюрьмы по сделке Шалита. Эти же лица встречались с еще одним хамасником - Маджидом Джаба, также освобожденным по сделке Шалита и депортированным в Газу.Хамаслом перевозил деньги из Турции в Хеврон. На эти средства финансировалась деятельность ХАМАСа на Западном берегу. Он также передавал деньги активистам ХАМАСа, освобожденным из тюрем.Сеть отмыла более 200 тысяч долларов. Ее участники намеревались строить в Хевроне цементный завод - с тем, чтобы под прикрытием строительства отмыть еще больше денег.В ближайшие дни военный трибунал предъявит обвинения всем подозреваемым по данному делу.