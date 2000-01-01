Amnesty International впервые критикует ХАМАС

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала активистов связаться с лидерами "ХАМАС" и потребовать у них освободить двух израильских граждан, которых удерживают в секторе Газа.
Amnesty International распространила письмо с адресами электронной почты и номерами лидеров "ХАМАСа" в рамках кампании по освобождению израильских граждан Авра Менгисту и Хишама ас-Саеда, страдающих психическим расстройством. Они сами проникли в сектор Газы, где были задержаны боевиками.
В письме организация сообщила, что "они были похищены ХАМАСом". Согласно письму, Менгисту, 30-летний житель Ашкелона, находится в Газе с сентября 2014 года, а Саид, бедуинский израильтянин, с 20 апреля 2015 года.
Amnesty International потребовала предоставить информацию о двух израильских заложниках и призвала людей отправлять сообщения до 4 сентября.
Также организация требовала связаться с местными дипломатическими представителями, чтобы призвать их принять меры.
В письме не указывалось о третьем израильском гражданине, Джуме Ибрагиме Абу Ганиме, присутствие которого в Газе не подтверждено.
Организация также не упомянула, что "ХАМАС" удерживает тела израильских солдат Орона Шаула и Хадара Голдина, которых убили 2014 года во время войны в секторе Газа.