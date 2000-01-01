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Теракт в Явне: ранен замдиректора Шуферсаль 03.08 07:10   MIGnews.com

Теракт в Явне: ранен замдиректора Шуферсаль

В результате теракта 2 августа в Явне был тяжело ранен заместитель директора сети супермаркетов Шуферсаль.

Жертва теракта находится в госпитале Каплан в Реховоте. Состояние раненного продолжает оставаться крайне тяжелым.

Террорист, 19-летний Исмаил Абу Арам, был задержан гражданскими на месте преступления.

43-летний пострадавший получил несколько ударов ножом в шею и спину. Террорист внезапно атаковал его сзади, но мужчина попытался оказать сопротивление.

Хирурги больницы Каплан сообщают, что делают все возможное для стабилизации состояния раненого.
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