03.08 09:19 MIGnews.com

Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей

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Десятки офицеров полиции и МАГАВ приняли участие в операции по задержанию активных участников беспорядков в Старом Городе и Восточном Иерусалиме.Рейды проведены в Рас аль-Амуд, Вади Джоз, Бейт Ханина и а-Тур.В ходе операции минувшей ночью задержаны 15 подстрекателей к беспорядкам. Всего количество задержанных по таким обвинениям выросло до 50.Арестованным предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и созданию угрозы жизни.Из 33 ранее задержанных, срок содержания под стражей 31 продлен по решению суда, девяти предъявлены обвинения.