Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей 03.08 09:19   MIGnews.com

Облавы в Восточном Иерусалиме: задержаны 50 подстрекателей

Десятки офицеров полиции и МАГАВ приняли участие в операции по задержанию активных участников беспорядков в Старом Городе и Восточном Иерусалиме.

Рейды проведены в Рас аль-Амуд, Вади Джоз, Бейт Ханина и а-Тур.

В ходе операции минувшей ночью задержаны 15 подстрекателей к беспорядкам. Всего количество задержанных по таким обвинениям выросло до 50.

Арестованным предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и созданию угрозы жизни.

Из 33 ранее задержанных, срок содержания под стражей 31 продлен по решению суда, девяти предъявлены обвинения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Орен Хазан сделает селфи с ас-Саудом
09:43
Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля
09:01
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
08:33
Хайфа Химикалим: рабочие строят баррикады
08:29
Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"
08:12
Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов
08:11
Убийца беременной израильтянки: я убью всех евреев
07:10
Теракт в Явне: ранен замдиректора Шуферсаль
05:27
Тысячи китайских рабочих едут строить жилье в Израиле
04:15
NASA объявила вакансию "защитника от пришельцев"
03:38
Националисты перепутали автобусные сиденья с мусульманками
02:26
Умеренный алкоголизм понижает риск Альцгеймера
01:15
Из России выдворят корреспондента "Новой газеты"
00:15
В Тихом океане нашли скопление мусора размером с Мексику
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus