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Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля 03.08 09:43   MIGnews.com

Построен новый участок стены безопасности на юге Израиля

Министерство обороны Израиля заявило о завершении строительства новой 42-километровой секции "стены безопасности", которая прикрыла один из самых проблемных участков границы с Западным берегом.

Бетонная стена протянулась между населенными пунктами Таркумия и Мейтар.

По плану, протяжность стены должна быть 712 км. Основываясь на данных ООН, опубликованных в среду в Израиле, около 214 км еще предстоит построить.

Строительство барьера началось после волны палестинских нападений в 2002 году. Бетонная стена имеет огромное значение для Израиля, так как обеспечивает безопасность государству.

Но, палестинская автономия рассматривает это строительство как " инструмент израильской оккупации", и заявляет, что эта земля принадлежала палестинцам.

В 2004 году Международный суд ООН постановил, что строительство барьера было незаконным, и потребовал его демонтажа.

В марте прошлого года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу постановил, что разрыв в барьере в районе Таркумии должен быть закрыт в связи с всплеском палестинских нападений.
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