03.10 10:55 MIGnews.com

Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома

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Израильские военные объявили о том, что дом палестинского террориста Нимра Махмуда Ахмада Джамаля в арабской деревне Бейт-Сурик будет уничтожен. Копию постановления о сносе уже передали семье террориста. В ЦАХАЛе предупредили, что у семьи есть 72 часа на обжалование постановления.Как известно, данная мера является довольно распространенной в борьбе с терроризмом (хотя и не все аналитики признают ее эффективность). Как правило, на снос дома уходит немало времени – от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от обстоятельств.На следующий день после теракта в Хар Адар, где Джамаль убил троих человек – 20-летнего офицера МАГАВ Соломона Гаврию и двух охранников – 25-летнего Юсефа Оттомана из Абу-Гош и 25-летнего местного жителя Ора Ариша – солдаты пришли в дом террориста, чтобы измерить его площадь, что является обязательной процедурой перед сносом.Кроме того, в ночь на 3 сентября в ходе рейда в Хевроне был изъят самодельный автомат Carlo, а также арестованы 8 арабов, подозреваемых в причастности к террору.