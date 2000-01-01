Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома | Фото: ЦАХАЛ03.10 10:55   MIGnews.com

Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома

Израильские военные объявили о том, что дом палестинского террориста Нимра Махмуда Ахмада Джамаля в арабской деревне Бейт-Сурик будет уничтожен. Копию постановления о сносе уже передали семье террориста. В ЦАХАЛе предупредили, что у семьи есть 72 часа на обжалование постановления.

Как известно, данная мера является довольно распространенной в борьбе с терроризмом (хотя и не все аналитики признают ее эффективность). Как правило, на снос дома уходит немало времени – от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от обстоятельств.

На следующий день после теракта в Хар Адар, где Джамаль убил троих человек – 20-летнего офицера МАГАВ Соломона Гаврию и двух охранников – 25-летнего Юсефа Оттомана из Абу-Гош и 25-летнего местного жителя Ора Ариша – солдаты пришли в дом террориста, чтобы измерить его площадь, что является обязательной процедурой перед сносом.

Кроме того, в ночь на 3 сентября в ходе рейда в Хевроне был изъят самодельный автомат Carlo, а также арестованы 8 арабов, подозреваемых в причастности к террору.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности
10:59
Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер полиции
10:37
Мэрию Тель-Авива осветили цветами флага США
10:31
Либерман: мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу
09:26
Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти
08:51
Арабскому террористу дали 2 пожизненных за убийство офицера
08:49
В Берлине из-за огромной бомбы эвакуировали 10 тысяч человек
08:35
Гринблатт призывает палестинцев "признать Израиль"
07:55
Стали известны новые факты о стрелке в Лас-Вегасе
07:45
Элькин: Трамп продолжает традиции Обамы
07:19
Исраэль Кац: Будущее уже здесь
06:18
Нетаниягу восхищён работой ШАБАКа
05:13
Франция начнет штрафовать вейперов
04:43
Сериал "Воронины" вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus