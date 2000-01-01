03.10 11:53 MIGnews.com

Аббас признал: Никакой Палестины в ближайшем будущем

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Махмуд Аббас готов воссоединить ФАТХ с ХАМАСом только после полного разоружения последней группировки, чтобы не допустить опыта "Хизбаллы" в Ливане, и потребовал полного контроля над сектором Газа, включая границы, безопасность и все министерства."Я не пойду на повторение в Газе опыта "Хезболлы" в Ливане", - заявил Аббас в интервью египетской новостной станции CBC.Напомним, что на прошлой неделе один из лидеров ХАМАСа Абу Марзук предупредил о том, что его движение отказывается складывать оружие, очевидно, собираясь пойти как раз путем "Хизбаллы", которая, войдя в правительство Ливана, сохранила свое вооруженное крыло.Однако Абу Мазен предупредил, что этого не будет, и что, как изымают незаконное оружие в Иудее и Самарии, так же будут поступать и в секторе Газа.Кроме того, Аббас предупредил о том, что, несмотря на "сильное желание стать свидетелем примирения", этого не произойдет, если ПА не сможет управлять сектором Газа так же, как Западным Берегом."Пограничные пропуски, безопасность и все министерства должны находиться под нашим контролем", - подчеркнул он несколько раз за время интервью.И хотя, по словам Абу Мазена, без палестинского единства не может быть и Палестинского государства, он предупреждает, что не спешит отменять карательные меры, примененные в отношении сектора Газа в апреле, чтобы добиться от ХАМАСа передачи руководства над анклавом.Он объяснил это сокращением 22% финансирования Газы из бюджета ПА, что в общей сложности составляет 1,5 млрд долларов США. Это отразилось на и без того тяжелой ситуации с электричеством и питьевой водой в анклаве. Аббас предупредил, что данные меры будут действовать до тех пор, пока ПА не будет полностью контролировать Газу.При этом единственной страной, которой он позволит вмешиваться во внутрипалестинские дела Аббас назвал Египет, который воспринимается как посредник на переговорах о примирении как ФАТХом, так и ХАМАСом.Аббас утверждает, что ХАМАС по-прежнему является "исламистской группировкой", а ФАТХ - светской партией. Однако, по его словам, эта террористическая группа по-прежнему представляет собой "часть палестинского народа" и войдет в палестинское правительство, если согласится отстаивать политику Организации освобождения Палестины, главой которой Аббас и является.Напоследок Аббас сделал достаточно редкое для него заявление о том, что Палестинское государство не будет создано "скоро" из-за "экстремистской" и "немирной" политики Израиля. Но в то же время, по его словам, если ХАМАС присоединится к ПА, обеим сторонам необходимо будет обсудить тему переговоров с израильтянами.