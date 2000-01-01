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`Иран как никогда близок к границам Израиля` | Фото: Хаим Цах, GPO03.10 12:40   MIGnews.com

"Иран как никогда близок к границам Израиля"

Через своих марионеток в Ливане и Сирии Ирану как никогда близко удалось подобраться к границам Израиля с этими арабскими государствами, заявил директор Моссада Йосси Коэн.

Он отметил, что, помимо вооружения террористических группировок "Хизбалла" и ХАМАС ракетами и огнестрельным оружием, Исламская республика разрабатывает собственный ядерный потенциал с целью их вооружения.

Данное заявление прозвучало в понедельник, 2 октября, на церемонии, где шесть команд шпионского ведомства получили особую благодарность от премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Учитывая род их деятельности, подробности работы "шпионов-отличников" сохраняются в секрете.

По словам Коэна, разведслужба "ежегодно проводит сотни, тысячи сложных операций, зачастую в самом сердце вражеских стран". Подобные изречения от директора Моссада можно услышать довольно редко, так как он в принципе не часто выступает на публичных мероприятиях.

Глава израильской разведки заверил в том, что его ведомство "сосредоточено только на главных национальных, политических приоритетах и безопасности" и первое место в этом списке отведено, безусловно, Ирану, который "продолжает свой развивать ядерный потенциал, призванный стать военный ядерным потенциалом".

И хотя Коэн воздержался от прямых обвинений в нарушении заключенной со странами Запада ядерной сделки, он заверил в том, что Тегеран занимается тем, что усиливает беспорядки в ближневосточном регионе.

"Иран продолжает усиливать военную агрессию на Ближнем Востоке и находится ближе к нашим границам, чем когда-либо прежде. Иран продолжает поддерживать террористическую организацию "Хизблла" и с недавних пор ХАМАС. Иран продолжает работать над передачей передовых и высокоточных вооружений террористическим группировкам в нашем регионе", - сказал директор Моссада.

Помимо Ирана, Йосси Коэн отнес к угрозам Израилю и группировку ISIS, отметив, что она угрожает всему миру.

Чтобы справляться с этими угрозами, улучшился и сам Моссад.

"Моссад усиливается, он обладает новыми возможностями для будущих операций, новыми технологиями, разведывательными системами, новыми силами и человеческими ресурсами, чтобы быть готовым к стоящим перед нами вызовам. Лауреаты премии премьера являются лучшими их нас и показывают, каких высот могут достичь Моссад, его люди и бойцы", - сказал Коэн.
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