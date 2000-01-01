03.10 14:29 MIGnews.com

"Израиль должен перестать быть банкоматом для террористов"

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В ответ сразу на два односторонних шага палестинцев в сторону собственной государственности – признание "Палестины" страной-членом Интерпола и начало примирения между ХАМАСом и ФАТХом – Израиль должен перестать перечислять ПА налоговые отчисления, считает министр просвещения Нафтали Беннет."Израиль должен перестать быть банкоматом для терроризма. Это не палестинское примирение, а заигрывание Абу Мазена с террористической организацией убийц. Перечислять деньги правительству ХАМАСа – все равно, что если бы Израиль перечислил деньги "Исламскому государству". В обмен на наличку нас обстреливают ракетами", - заявил глава "Еврейского дома" 2 октября.Беннет считает, что для продолжения перечислений палестинцам Израиль должен выдвинуть три требования: возвращение тел убитых и похищенных израильских солдат Орона Шауля и Адара Голдина, официальное признание ХАМАСом Государства Израиль и прекращение подстрекательства со стороны ПА и зарплат заключенным в Израиле палестинским террористам.Как ожидается, данные требования Беннет выдвинет на предстоящем заседании кабинета министров.