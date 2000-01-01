03.10 15:58 MIGnews.com

Беннет: пора перестать быть банкоматом терроризма

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") раскритиковал финансирование ПА заключенных в тюрьму террористов. Депутат призвал правительство Израиля прекратить налоговые выплаты ПА.Заявление министра было сделано в свете сближения террористической группировки ХАМАС с палестинской партией ФАТХ, лидером которой является председатель ПА Махмуд Аббас.Председатель ПА Махмуд Аббас недавно подтвердил свое обязательство по финансированию арабских террористов, заключенных в тюрьму за нападения на израильтян, бросая вызов Израилю и США, требует, чтобы ПА прекратила награждать террором.Ранее Абу Мазен заявил, что "сотни мучеников будут продолжать получать пособия в полном объеме".В ответ на это Беннет призвал власти Израиля "перестать быть банкоматом терроризма"."Это не примирение. Аббас просто присоединился к террористической группировке убийц. Передача денег правительству ХАМАСа эквивалентна тому, что Израиль предоставляет деньги ISIS. В ответ мы получим ракетные обстрелы", - резюмировал министр образования.Кроме того, Беннет изложил три условия, которые Израиль должен выдвинуть в обмен на возможные денежные переводы в ПА: возвращение останков погибших солдат ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля; официальное признание государства Израиль террористической группировкой ХАМАС; и прекращение финансирования ПА заключенных в тюрьму террористов и антиизраильской пропаганды.Он добавил, что намерен поднять этот вопрос на следующем заседании кабинета министров безопасности.